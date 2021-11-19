Горняк22: В Барнауле предложили ввести льготу на проезд школьников во всем транспорте

Автобус Фото: "Черный список Барнаул"/"Вконтакте"

В начале декабря в городе вырастет плата за проезд — до 28 рублей, что станет неподъемной ношей для некоторых семей, считает горожанин

Житель Барнаула предложил ввести льготный проездной для школьников на все виды транспорта. Обращение Андрея Сираева к властям города публикует популярное сообщество «Барнаул 22».

Барнаулец указывает, что с 1 декабря в городе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, на котором до учебных заведений добираются многие школьники.

«После поднятия стоимости проезда нагрузка на семейный бюджет будет ощутимой, а некоторым семьям неподъемной», – считает Сираев.

Он напомнил, что льготный проездной для учеников действует только в трамваях и троллейбусах и просит мэрию «рассмотреть введение льготных проездных для учащихся в транспорте с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами (во всем общественном транспорте Барнаула)».

По его расчетам, при стоимости льготного проезда в размере 11 рублей семья на одного ребенка в месяц будет тратить 462 рубля, что станет «экономией семейного бюджета».

Пост лайкнули почти 160 пользователей, под ним оставили свыше 150 комментариев. Многие поддержали инициативу.

«Я бы всем от 5 до 18 лет сделала бесплатный проезд»,

«Школьникам до 16 лет надо проезд сделать бесплатным, государство пусть оплачивает за них проезд»,

«Правильно. Трамвай – троллейбус – это ни о чем…», – пишут они.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал идею. Они, в частности, указывают, что лучше было бы поднять людям зарплаты, чем «плодить льготников».

Реакции властей на предложение пока не последовало.

ТОЛК