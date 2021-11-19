Горняк22: Астролог перечислил знаки зодиака, которые станут счастливыми в 2022 году

Новый год. Девушка Фото: pixabay.com

Эксперт утверждает, что три знака зодиака в новом году станут по-настоящему счастливыми, но для достижения своих целей им придется приложить усилия

В 2022 году у Овнов будет шанс построить фундамент для стабильной жизни. Этот год будет для них во всех аспектах положительным. При этом людям этого знака стоит избегать хаотичных действий и импульсивных решений, заявил астролог Павел Глоба, сообщает «Слово и Дело».

Год Водяного Тигра принесёт Ракам долгожданное равновесие и гармонию. Они получат возможность заняться проектами, которые принесут им финансовую выгоду. Представители этого знака также смогут отдохнуть и набраться сил, если будут слушать себя и не позволят другим разрушать их планы.

Улучшат своё материальное и карьерное положение и Девы. Для этого им нужно будет не распыляться на бессмысленные вещи и четко расставить приоритеты. Люди этого знака в новом году смогут купить недвижимость, а также жениться или выйти замуж.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков зодиака видит людей насквозь. Специалисты отметили, что Стрельцы умеют анализировать характер и поступки человека, но особого желания делать это у них нет. Часто люди этого знака проявляют больше интереса к животным, чем к людям.

ТОЛК