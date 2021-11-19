Горняк22: Как красиво поздравить с Днем Ракетных войск и артиллерии России
Ракетные войска Фото: Pexels
19 ноября в России ежегодно отмечают профессиональный праздник военнослужащих Ракетных войск и артиллерии. «Толк» подготовил подборку приятных праздничных поздравлений в стихах и прозе
Поздравления с Днем Ракетных войск 2021 в стихах
С Днем войск Ракетных поздравляю!
Лишь только лучшего желаю.
Не знать атак и поражений,
Побольше личных достижений.
Наград, медалей, орденов,
Спокойных мирных дней и снов.
Пусть небо ваше будет чистым,
А взгляд – веселым и лучистым.
И в личной жизни пусть всё будет –
Жена, семья, родные люди,
Машина, дача и квартира.
Желаю счастья вам и мира!
Ты носишь звание артиллериста,
И тут, бесспорно, есть для гордости причина!
Желаю быть по жизни ловким, быстрым
И не иметь предлогов для кручины.
Желаю счастья, радости, успеха,
Здоровья, крепкой дружбы и удачи.
Чтобы видАл ты только взрывы смеха,
Горжусь тобой, ты настоящий мачо!
Поздравляем от души
Тех, кто был артиллеристом,
В войсках Ракетных кто служил,
Спасибо за небо чистое!
И сказать мы вам хотим:
Вас отважней нет на свете,
Пусть не увидим мы войны
И в мире растут наши дети.
Поздравления в прозе с Днем Ракетных войск России
Поздравляю с Днем Ракетных войск и артиллерии! Желаю громких залпов веселья и радости в жизни, точных выстрелов и метких попаданий прямо в свою цель. Успехов, удачи и поддержки товарищей, отваги, оптимизма и ясных горизонтов на жизненном пути!
В День Ракетных войск я от всего сердца желаю крепчайшего здоровья, мирного неба и неземного счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена красочными событиями, искренней любовью и надежной дружбой! Желаю всяческого успеха, исполнения всех целей и бодрого духа!
Поздравляю с Днем Ракетных войск и артиллерии. Желаю абсолютного покоя на границах Родины и абсолютной уверенности в боевой готовности на любой непредвиденный случай. А также желаю мужества и решительности, стойкости и выдержки, упорства и непоколебимости!
Источник