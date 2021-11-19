Горняк22: В Барнауле легковой автомобиль с двумя людьми слетел с моста

Место происшествия Фото: instagram.com/barnaul.insta

На кадрах с места происшествия видно, что машина рухнула в кусты на берегу Пивоварки, завалившись на бок. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

В Барнауле в ночь на 18 ноября легковой автомобиль слетел с моста. Об этом сообщает сообщество barnaul.insta.

По данным источника, инцидент произошел на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Фурманова.

«Со слов очевидцев, водитель был пьян с пассажиркой», – говорится в посте.

Предварительно, люди не получили серьезных травм. О причинах аварии не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле несколько автомобилей попали в снежный замес.

ТОЛК