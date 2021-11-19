Горняк22: Частным работодателям Алтая придется серьезно повысить зарплаты в 2022 году

Зарплата. Труд Фото: Виталий Барабаш

Самое значительное повышение средней оплаты труда должны будут показывать те предприятия, где этот показатель ниже 22 тысяч рублей

В 2022 году темп роста зарплат на коммерческих предприятиях Алтайского края должен будет составить от 110% до 120% в зависимости от средней оплаты труда в компании. Наиболее высокую динамику придется показывать тем, у кого этот показатель составляет ниже 22 тыс. рублей. Такие требования содержатся в проекте дополнений к трехстороннему соглашению между властями, профсоюзами и работодателями региона, рассказал «Толку» Иван Панов, руководитель крайсовпрофа.

Само соглашение все стороны подписали в 2020 году. Панов объяснил, что ежегодно к нему принимаются поправки. Сейчас подготовлен их проект на 2022 год. В нем говорится, как работодатели внебюджетного сектора, то есть частники, должны будут проиндексировать зарплаты:

средняя зарплата ниже 22 тыс. рублей – не менее 120%,

от 22 тыс. до 26 тыс. рублей – не менее 115%,

от 26 до 35 тыс. – не менее 110%,

свыше 35 тысяч – на уровень инфляции.

В прежней редакции документа пороговые значения размера средних зарплат были ниже и начинались от 20 тыс. рублей.

Кроме того, на 25 ноября запланировано подписание соглашения о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на небюджетных предприятиях. Предлагается повысить его сразу на 28% – до 16 638 рублей без учета районного коэффициента. С ним сумма возрастет до 19,1 тыс. рублей.

Работодатели согласились с такой динамикой, но с оговоркой. Так, в союзе промышленников предложили не учитывать в МРОТ для реального сектора районный коэффициент, но включать в него стимулирующие выплаты, сообщали «Вести Алтай».

МРОТ для бюджетников на 2022 год утвержден на федеральном уровне и составит 13 617 рублей, что на 6,4% выше действующего.

В проекте бюджета Алтайского края на 2022 год заложен рост зарплат работников бюджетной сферы: с 1 января почти на 16% для так называемых указных категорий (учителя, врачи и т. д.) и с 1 октября – на 4% для всех остальных. Сейчас фракции пытаются пролоббировать октябрьскую индексацию более чем на 4%.

Прогнозируется, что в 2022 году средняя оплата труда у работников указных категорий вырастет до 31,8 тыс. рублей (в 2021 году ожидается, что составит 27 443 рубля).

Министр финансов края Данил Ситников отмечал, что власти региона выступают драйвером в вопросе повышения зарплат. «Хотелось бы, чтобы и внебюджетный сектор ориентировался на эти цифры и если не превышал их, то хотя бы не отставал», – подчеркивал он.

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