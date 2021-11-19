Горняк22: Власти опровергли запрет на новогодние корпоративы в Алтайском крае

Корпоратив Фото: pexels.com

Ограничения еще могут ввести – на месяц, начиная с 15 декабря. Однако окончательное решение об этом должен принять губернатор

В Алтайском крае не вводили запрет на проведение новогодних корпоративов – такая инициатива еще обсуждается. Об этом сообщает «Амител» в опровержении ранее вышедшей на своем портале новости.

Уточняется, что с предложением принять дополнительные ограничительные меры по распространению коронавируса в правительство обратился Роспотребнадзор. В их числе приводится отмена новогодних празднеств для взрослых на период с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.

«Однако окончательное решение будет принимать губернатор региона», – говорится в публикации.

При этом в первой публикации ресурс распространил копию письма за подписью начальника департамента внутренней политики краевой администрации в адрес глав муниципалитетов с просьбой «учесть рекомендации Роспотребнадзора» о запрете на корпоративы.

Ранее министр культуры региона Елена Безрукова сообщила, что в крае из-за пандемии отменили традиционные губернаторские елки.

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