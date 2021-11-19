Горняк22: В Алтайском крае еще одного владельца батута привлекли к ответственности

Батут. Девочка Фото: pixabay.com

По закону аттракцион должен соответствовать требованиям безопасности. Неисполнение этих правил образует состав административного правонарушения

В Заринске владельца аттракциона для детей оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение техники безопасности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель не выполнял требования по безопасности использования надувного батута. Он не проверял техническое состояние аттракциона и не провел оценку остаточного ресурса батута при истекшем сроке эксплуатации.

Кроме того, не все узлы аттракциона зафиксировали надлежащим образом, а электрические кабели не защитили от возможного контакта с посетителями. Рядом с батутом также не было информации об ограничениях по росту, весу, возрасту и здоровью.

По заявлению прокурора суд привлек собственника батута к административной ответственности. Его обязали выплатить штраф.

Напомним, что весной в Барнауле у торгового центра «Район» перевернулся батут с детьми. Пострадали две девочки трех и четырех лет. Старшая получила наиболее тяжелые травмы – девочка почти на месяц потеряла слух и способность говорить. Также у нее был серьезный перелом бедра. Предварительно, ЧП произошло из-за некачественного закрепления конструкции.

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