Горняк22: Соцсети: в Барнауле ребенок пострадал на дороге к школе без тротуара

Дорога в поселке Власиха Фото: "В курсе 22"

По словам автора поста, местные жители «уже не знают, куда обращаться» – при реконструкции плотины автомобильную дорогу сделали, а про путь для пешеходов якобы забыли

Жительница Барнаула рассказала о том, что ее ребенок пострадал, возвращаясь из школы по дороге, не оснащенной тротуаром. Пост об этом появился в телеграм-канале «В курсе 22».

Инцидент произошел 16 ноября в микрорайоне Октябрьском (Власиха). По словам женщины, путь в школу здесь проходит через дамбу – ранее на этом участке сделали дорогу, а про тротуар якобы забыли, в итоге детям приходится идти по проезжей части.

«Ребенок шел из школы, и водитель 120-го маршрута (в этом месте проезжает только один автобус) задел его, при этом даже не остановился, а ребенок просто упал в грязный снег и от волнения не посмотрел номер автобуса. Об этом рассказал только вечером, когда мы вернулись с работы», – написала горожанка.

Она отмечает, что с приходом снегопадов «ходить будет вообще негде», так как ширина дороги уменьшится.

Река Власишка разделяет село почти пополам, на одной из частей расположена школа. Еще в советское время здесь соорудили две дамбы – верхнюю и нижнюю. В 2010-х годах власти сообщали об их реконструкции.

Ранее барнаульцы пожаловались на разбитую дорогу из-за строительства детсада.

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