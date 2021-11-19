Горняк22: В Барнауле несколько автомобилей попали в снежный замес

Снежный замес в Барнауле Фото: vk.com/barneos22

По сообщениям очевидцев, из-за аварии оказалось затруднено движение автомобилей от проспекта Ленина в сторону улицы 80-й Гвардейской дивизии

18 ноября в Барнауле несколько машин попали в ДТП и заблокировали движение, сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Северо-Западной. Из-за неубранного снега автомобили не смогли разъехаться и встали поперек дороги. За ними собралась пробка.

Ранее «Толк» сообщал, что Барнаул встал в утренних пробках после ночного снегопада. Крупные заторы возникли на основных транспортных артериях города – проспекте Ленина, Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Малахова, Попова и Власихинской.

ТОЛК