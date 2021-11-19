Горняк22: 12 эпизодов: на Алтае многодетного отца судят за изнасилование дочери-школьницы

Девочка. Слезы Фото: pexels.com

Как полагает следствие, обвиняемый два года насиловал девочку – иногда это якобы происходило в палатке, которую мужчина ставил летом во дворе дома

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 39-летнего мужчины в неоднократном изнасиловании дочери-школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

У обвиняемого на воспитании находились пятеро детей: четыре ребенка жены от ее предыдущего брака и его собственная 10-летняя дочь из прошлой семьи.

«В период с 2019 по 2021 год отец совершал половые преступления с применением насилия в отношении девочки. В ходе следствия было доказано 12 эпизодов противоправных действий обвиняемого», – отметили в ведомстве.

Как рассказали «Толку» в управлении, мужчина на лето ставил палатку во дворе дома и оставлял ночевать с собой девочку. Однажды мачеха ночью услышала ее плач, а наутро падчерица во всем призналась женщине.

В ходе следствия обвиняемый сначала дал признательные показания, а затем отказался признать вину, утверждая, что его оговорили. Однако следствие собрало достаточно материала, чтобы передать дело в суд.

«За эти два года ребенок замкнулся в себе, ни с кем не общался», – добавили в СК.

Пострадавшая девочка после огласки осталась жить в семье мачехи, с которой у нее сложились хорошие отношения.

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