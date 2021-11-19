Горняк22: В алтайском минкульте прокомментировали вырубку деревьев около «Шишковки»

Пила. Вырубка деревьев Фото: pixabay.com

В местных пабликах раскритиковали действия лесорубов. Некоторые подписчики предположили, что на этом месте в ближайшее время могут начать стройку

В региональном минкультуры заявили, что вырубку деревьев около библиотеки имени Шишкова инициировало ее руководство. Семь растений были аварийными, сообщает «Банкфакс».

По словам чиновников, граждане якобы неоднократно жаловались на гнилые, треснувшие деревья в сквере. Администрация библиотеки создала комиссию, которая выявила аварийные деревья: пять кленов, березу и тополь. Других рубок в этом месте не предполагают. Вопрос о высадке новых деревьев рассмотрят весной.

Напомним, что 15 ноября в сквере около здания Алтайской краевой научной библиотеки имени Шишкова неизвестные начали рубить деревья. Жители соседних домов вызвали полицию. Рабочие не предоставили разрешение на проводимые работы. Вырубку приостановили.

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