Горняк22: В деле экс-чиновницы Марины Раковой выявили новый эпизод мошенничества

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

Сейчас по делу Марины Раковой арестованы четыре человека: ее гражданский муж Артур Стеценко, бывшие сотрудники ФНФРО Евгений Зак и Максим Инкин и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова

В Москве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую обвиняют в хищении 50 млн рублей, следователи выявили новый случай мошенничества, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Стало известно, что 12 работников минпросвещения РФ фиктивно трудоустроили в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. С 2018 по 2020 год они регулярно получали зарплату, но фактически не работали в образовательной организации.

Данный эпизод выделили в отдельное уголовное дело. Обыски провели в квартирах указанных сотрудников, а также в домах и кабинетах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента академии Ивана Федотова.

Напомним, что уроженку Алтайского края Марину Ракову обвиняют в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, на посту замминистра просвещения она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». «Шанинка», ректора которой отправили под домашний арест, была одним из подрядчиков фонда.

Сначала Марина Ракова пыталась скрыться от следствия, но после ареста мужа сама пришла в полицию. В настоящее время она до 6 декабря находится в СИЗО.

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