Горняк22: В Барнауле мать-наркоманку судят после «передоза» у 10-летней дочери

Больница. Пациент Фото: pexels.com

Женщина сама предлагала ребенку «скорость», обманывая, что от нее не будет привыкания. Такой «семейный трип» длился три месяца

В Барнауле женщину судят за то, что она склоняла к употреблению наркотиков собственную 10-летнюю дочь, которая в итоге попала в больницу с передозировкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 33-летняя наркозависимая женщина в течение минувшего лета неоднократно употребляла вместе с несовершеннолетней так называемую «скорость» путем курения. При этом мать обманывала ребенка, что к наркотику не будет привыкания.

«После очередного приема наркотиков несовершеннолетняя, у которой начались галлюцинации, была госпитализирована в медицинское учреждение», – отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемая утверждала, что не помнит того, как употребляла наркотики с дочерью. Однако следствие собрало достаточно материалов для передачи дела в суд.

После инцидента девочку изъяли из семьи. В ведомстве нет данных о том, что у нее развилась зависимость.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в аэропорту Барнаула задержали туриста из Европы с гашишем в пачке кофе.

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