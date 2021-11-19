Горняк22: В Сибири стеллажи с алкоголем завалили грузчика на складе
Скорая помощь Фото: pixabay.com
В прокуратуре рассказали, что пострадавшего мужчину доставили в больницу с ушибом головы и повреждением ноги. Врачи оценили его состояние, как средней степени тяжести
17 ноября в Красноярске два стеллажа с алкоголем обрушились и завалили 40-летнего рабочего на складе, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, на складе алкогольной продукции компании «Русский Разгуляйка» рухнули металлические стеллажи. В результате ЧП пострадал грузчик. Сейчас он находится в больнице. В момент обрушения на складе находилось около 40 сотрудников компании.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
Известно, что металлоконструкции установили летом текущего года. Разбор завалов организует собственник склада.
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