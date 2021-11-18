Горняк22: В Алтайском крае зарегистрировали максимальное число заболевших ковидом за сутки

Реанимация. Госпиталь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

В Алтайском крае продолжает расти число больных ковидом. Всего за пару дней в регионе официально подтверждают более тысячи новых случаев заболевания

За прошедшие сутки число новых зараженных коронавирусом в Алтайском крае составило 535 человек (днем ранее – 525). Это очередной суточный рекорд для региона. Всего с начала пандемии ковидом заболели 97 187 жителей края, в том числе 7 790 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

29 пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, 25 человек умерли именно от ковида. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 785 летальных исходов.

833 тяжелобольных сейчас находятся в ковидных госпиталях, из них 295 подключены к аппаратам ИВЛ.

507 больных ковидом выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 68 256 человек.

В ковидных госпиталях края сейчас на лечении находятся 3 946 пациентов.

В регионе в ковидных госпиталях развернуто 4 846 коек, свободными из них сейчас остаются 573.

На 17 ноября в регионе прививается 925,2 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 151,

Рубцовск – 44,

Бийск – 41,

Славгород – 30,

Заринск – 25,

Новоалтайск – 20,

Яровое – 17,

Кулундинский район – 14,

Благовещенский и Романовский районы – по 13,

Волчихинский район – 11,

Немецкий национальный и Родинский районы – по 10,

Михайловский, Рубцовский и Тогульский районы – по 9,

Поспелихинский и Шелаболихинский районы – по 8,

Ключевский и Локтевский районы – по 7,

Алтайский, Баевский, Мамонтовский, Ребрихинский и Табунский районы – по 6,

Завьяловский, Первомайский и Угловский районы – по 5,

Егорьевский, Косихинский и Тальменский районы – по 4,

Залесовский, Троицкий и Шипуновский районы – по 3,

Белокуриха, Заринский и Курьинский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Суетский и Хабарский районы – по 1.

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