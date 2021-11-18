Горняк22: В Алтайском крае зарегистрировали максимальное число заболевших ковидом за сутки
Реанимация. Госпиталь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"
В Алтайском крае продолжает расти число больных ковидом. Всего за пару дней в регионе официально подтверждают более тысячи новых случаев заболевания
За прошедшие сутки число новых зараженных коронавирусом в Алтайском крае составило 535 человек (днем ранее – 525). Это очередной суточный рекорд для региона. Всего с начала пандемии ковидом заболели 97 187 жителей края, в том числе 7 790 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.
- 29 пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, 25 человек умерли именно от ковида. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 785 летальных исходов.
- 833 тяжелобольных сейчас находятся в ковидных госпиталях, из них 295 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 507 больных ковидом выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 68 256 человек.
- В ковидных госпиталях края сейчас на лечении находятся 3 946 пациентов.
- В регионе в ковидных госпиталях развернуто 4 846 коек, свободными из них сейчас остаются 573.
- На 17 ноября в регионе прививается 925,2 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 151,
Рубцовск – 44,
Бийск – 41,
Славгород – 30,
Заринск – 25,
Новоалтайск – 20,
Яровое – 17,
Кулундинский район – 14,
Благовещенский и Романовский районы – по 13,
Волчихинский район – 11,
Немецкий национальный и Родинский районы – по 10,
Михайловский, Рубцовский и Тогульский районы – по 9,
Поспелихинский и Шелаболихинский районы – по 8,
Ключевский и Локтевский районы – по 7,
Алтайский, Баевский, Мамонтовский, Ребрихинский и Табунский районы – по 6,
Завьяловский, Первомайский и Угловский районы – по 5,
Егорьевский, Косихинский и Тальменский районы – по 4,
Залесовский, Троицкий и Шипуновский районы – по 3,
Белокуриха, Заринский и Курьинский районы – по 2,
ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Кытмановский, Суетский и Хабарский районы – по 1.