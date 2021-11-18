Горняк22: Место умершего депутата в АКЗС может занять студент АлтГУ

Фракция КПРФ в АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Вместо умершего Владимира Белкина коммунистов в краевом парламенте, скорее всего, будет представлять рубцовский комсомолец

Кресло умершего недавно депутата Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Владимира Белкина может занять Андрей Чернобай, секретарь рубцовского отделения комсомола, студент АГУ. Именно он шел следующим в территориальном списке, от которого в сентябре по итогам выборов прошел Белкин, сообщила «Толку» депутат парламента Вероника Лапина.

На сессии 25 ноября депутаты досрочно прекратят полномочия умершего депутата, следует из опубликованного проекта повестки. Затем – уже в следующий раз – депутаты рассмотрят вопрос об утверждении нового коллеги. До этого избирком после получения согласия от преемника должен будет принять свой документ, подтверждающий, что именно этот человек имеет право по закону занять освободившееся кресло.

Александр Ткачев, глава фракции КПРФ, сообщил «Толку», что «пока решения по передаче мандата никакого нет».

Напомним, Владимир Белкин избрался в новый созыв АКЗС в сентябре 2021 года по списку КПРФ. Однако вскоре заболел коронавирусом. Он проходил лечение в рубцовском госпитале. О его смерти стало известно 12 ноября.

Именно потому, что он избрался по списку, а не по округу, проводить довыборы не придется. Освободившееся кресло по закону займет следовавший на ним в списке кандидат.

ТОЛК