Горняк22: Жители Алтайского края могут получить QR-коды без регистрации на «Госуслугах»

QR-код Фото: "Лаборатория Касперского"

Не у всех жителей Алтайского края есть возможность зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и получить там QR-код. Они могут прийти лично в МФЦ

Жители Алтайского края могут получить QR-код во всех МЦФ региона. Для этого им не нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги», сообщает пресс-центр горадминистрации.

В филиале МФЦ на проспекте Ленина, 6, в Барнауле для этого открыты даже специализированные окна.

Эта услуга актуальна для тех, у кого нет возможности получить доступ к порталу. Данные о таких жителях появятся в специальном разделе на «Госуслугах», к которому будут иметь доступ сотрудники МФЦ.

Получить QR-код в МФЦ можно по живой очереди. Однако жителей края предупреждают, что из-за возросшего спроса на эту услугу придется постоять в очереди.

Чтобы получить QR-код в МФЦ, при себе необходимо иметь следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС (при наличии);

полис ОМС (при наличии);

загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что в России в сертификаты о вакцинации могут добавить фото. По словам одного из чиновников, это ускорит процесс проверки QR-кода и поможет избежать очередей. В настоящее время сертификаты не подтверждают личность владельцев и при их предъявлении приходится дополнительно показывать паспорт.

ТОЛК