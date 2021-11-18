Горняк22: Эксперт рассказал, от каких вещей нужно избавиться перед Новым годом

Праздник. Новый год Фото: pixabay.com

По китайской традиции, чтобы появилось что-то новое – необходимо избавиться от чего-то старого, поэтому к Новому году стоит подготовиться и провести генеральную уборку

Старая и дырявая одежда несет в себе негатив и забирает жизненную энергию. Перед Новым годом рекомендуется провести ревизию своего гардероба и избавиться от вещей, которые изношены или не подходят по размеру, сообщает «Слово и Дело».

Перед началом нового года нужно выбросить старые письма, открытки и чеки. Даже если открытку дарили с благими намерениями, отношение человека за время могло поменяться на негативное. Накопленные бумаги лучше перебрать и, всё, что вызывает отрицательные эмоции – сжечь. Аналогичную работу можно провести и с чеками, оставив только необходимые.

Статуэтки, фигурки, вазочки и прочие пылесборники со временем теряют свою эстетическую ценность и перестают радовать глаз, поэтому их тоже следует отправить в мусорное ведро. Это также позволит тратить меньше времени на уборку.

Украшения из сухоцветов стильно смотрятся в квартире, но в своём доме их лучше не держать. Мертвые цветы, по народным поверьям, вытягивают из жилища энергию. Избавиться также стоит от сколотой и старой посуды. Она как и старая одежда негативно влияет на хозяев дома.

Ранее ясновидящая назвала знаки зодиака, которые найдут свою любовь до конца года. По словам эксперта, Стрельцы встретят свою вторую половинку, когда будут меньше всего этого ожидать, а Тельцам признается в любви тот, кто давно скрывал свои чувства.

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