Горняк22: Когда день рождения Деда Мороза 2021 и как его отмечают в России

Дед Мороз Фото: pixabay.com

В России день рождения главного зимнего волшебника отмечают поздней осенью. Именно в этом время на родине Деда Мороза ударяют морозы и наступает зима

День рождения Деда Мороза, обитающего в Великом Устюге, в России каждый год отмечают 18 ноября, пишет «Календарь событий».

Считается, что главному новогоднему чудеснику больше двух тысяч лет. Сколько именно – доподлинно не известно. Дед Мороз прошел большой путь трансформаций: от восточнославянского духа холода Трескуна, через сказочного Морозко – к современному Деду Морозу и аналогу Санта-Клауса.

Великий Устюг стал родиной Дедушки Мороза чуть больше двадцати лет назад. Именно там, в резиденции волшебника, к празднику 18 ноября готовятся очень тщательно. В день рождения Деда Мороза там открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления.

День рождения российского Деда Мороза – знак приближения Нового года. Празднуя именины, Дедушка зажигает огни на первой ёлке, а потом отправляется в праздничное новогоднее турне по российским городам.

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