Горняк22: Штормовой ветер, снег, метели и похолодание накрыли Алтайский край 18 ноября

Метель. Снег. Зима. Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют в регионе непогоду в течение суток. Затем в крае похолодает до -25, но к началу следующей недели ожидается оттепель

Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае в течение суток 18 ноября. На большей части территории региона ожидается снег, местами сильный снег, метели. На дорогах сохранится гололедица, местами возможны снежные заносы.Температура воздуха в этот день составит -3…-8 градусов. Ветер подует юго-западный, с порывами до 25-27 м/с, передает краевой ЦГМС.

В Барнауле в четверг похолодает до -5…-7 градусов. Также ожидаются снег и метель. На дорогах – гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, его порывы достигнут 18 м/с.

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