Горняк22: Бийчанин убил одноклассника и закопал на приусадебном участке

Место обнаружения тела Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

По ходатайству следователя СК суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет колонии

В Бийске следователи предъявили обвинения 56-летнему жителю города в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 31 октября – двое одноклассников устроили застолье, отмечая День автомобилиста.

По данным ведомства, в процессе один из собутыльников нелицеприятно отозвался о недавно умершей жене хозяина дома, что вызвало гнев у мужчины. Он схватился за нож и дважды ударил приятеля, а потом добил молотком и пошел спать.

Утром бийчанин выкопал яму на приусадебном участке и спрятал в ней тело одноклассника. Однако совершенное в условиях неочевидности преступление удалось раскрыть в короткий срок, говорится в сообщении.

Обвиняемого оправили в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае мужчина задушил жену и закопал тело в сарае.

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