Горняк22: На барнаульском перекрестке, где насмерть сбили девочку, установят светофор
Светофор Фото: Анна Меньшикова, Толк
В Барнауле после резонансного ДТП, в котором погибла девочка, решили сделать проблемный перекресток более безопасным для пешеходов
В Барнауле на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда, где маршрутный автобус насмерть сбил школьницу, до конца года установят светофор и дополнительное освещение, сообщает пресс-центр горадминистрации.
Сейчас там расположен нерегулируемый пешеходный переход, установлены дорожные знаки, обустроены «лежачие полицейские» и установлена линия наружного освещения.
Всего на 2021 год в Барнауле планировали установить светофоры на пяти участках. Планы на четырех из них уже выполнили:
- пр. Комсомольский – ул. Интернациональная;
- ул. Георгия Исакова – ул. Островского;
- ул. Георгиева – ул. Сухэ-Батора;
- ул. Взлётная – ул. Сиреневая.
Кроме того, 18 ноября ГИБДД проведет рейды на соблюдение водителями общественного транспорта ПДД.
Смертельное ДТП произошло вечером 11 ноября на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда. Водитель маршрутного автобуса сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому светофором пешеходному переходу. Девочка погибла на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Ему грозит до пяти лет колонии.