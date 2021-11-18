Горняк22: Барнаулец не прошел фейс-контроль на вечеринку и откусил нос хозяину

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Пьяная вечеринка закончилась вызовом полиции и скорой. Барнаулец пострадал от пьяного друга, который сильно хотел попасть к нему «на вписку»

31-летний житель Барнаула попал в больницу после того, как пьяный товарищ откусил ему часть носа, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Днем 16 ноября в квартире по адресу: улица Солнечная Поляна, 45, 37-летний барнаулец закатил вечеринку. Его 31-летний друг вместе с дамой купили алкоголь и отправились на квартирник. Однако хозяин отказался пускать их в квартиру, так как гость был слишком пьян. Это не понравилось молодому человеку, и он полез в драку, откусив во время поединка хозяину кончик носа и укусив за палец.

Сожительница нападавшего вызвала скорую, и хозяина увезли в больницу. Обработав рану, мужчину отпустили домой. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Известно, что он был ранее судим.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пьяная пара устроила драку в «наливайке» и напала на полицейских.

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