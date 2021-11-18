Горняк22: Мошенница ездила на море за счет умершей жительницы Барнаула

Кошелек. Деньги. Мелочь Фото: Pixabay

Молодая девушка незаконно завладела деньгами совершенно незнакомой ей умершей женщины и тратила их на поездки в Краснодарский край

Сотрудники полиции Барнаула задержали 21-летнюю уроженку Белгородской области, которая незаконно сняла деньги со счета умершей женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Оказалось, что в 2018 году девушка принесла в банк подложное свидетельство о смерти 84-летней жительницы Барнаула, а также свидетельство о праве на наследство по закону. Таким образом, она получила деньги со счета умершей в сумме 1,6 млн рублей.

При этом девушка не была знакомой или родственницей умершей. О деньгах она узнала от посторонних людей, личности которых полиция пока не установила.

В 2019 году родственник женщины хотел по закону получить наследство, но узнал, что счета пусты, и обратился в полицию.

Во время обысков дома у подозреваемой изъяли пять сотовых телефонов, планшет, выписку из банка по счетам. Похищенные деньги девушка потратила на собственные нужды – ездила в Краснодарский край, сделала ремонт в квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что жительница Заринска потеряла почти 2 млн рублей, став жертвой мошенников. Она увидела в интернете рекламу с предложением заработать на ставках и оставила свой телефон. Через некоторое время ей позвонил «куратор» и разъяснил принцип получения прибыли. В результате женщина перечислила мошенникам через электронную платежную систему деньги.

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