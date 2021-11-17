Горняк22: Анатолий Нагорнов может возглавить минэкономразвития Алтайского края

Анатолий Нагорнов Фото: altairegion22.ru

Уже около двух лет, с конца 2019 года, Нагорнов исполняет обязанности главы этого ведомства и фактически является его руководителем

Депутатам АКЗС на очередной ноябрьской сессии представят на рассмотрение кандидатуру 63-летнего Анатолия Нагорнова на назначение на должность заместителя председателя краевого правительства и министра экономического развития Алтайского края. Этот вопрос внес губернатор Виктор Томенко, предложив кандидатуру Нагорнова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас Анатолий Нагорнов является временно исполняющим обязанности министра экономического развития края, а также исполняет ряд обязанностей зампредседателя правительства.

Должность «экономического» министра края стала вакантной после ухода с этого поста Павла Дитятева в декабре 2019 года. Он уехал в Москву, где стал замминистра финансов. После его отставки губернатор Виктор Томенко часть обязанностей министра экономразвития взял на себя, а часть возложил на Виталия Снесаря.

По мнению главы края, за время исполнения обязанностей министра Анатолий Нагорнов проделал большой объем работы, связанной с улучшением инвестиционного климата, а также с привлечением в регион федеральных инвестресурсов. Кроме того, ранее в АКЗС утвердили Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, подготовку которой организовал Нагорнов.

В случае если депутаты АКЗС согласуют кандидатуру Нагорнова на предложенную должность, позже Виктор Томенко подпишет документ о его назначении.

Анатолий Нагорнов родился в 1958 году в Шипуново. Окончил Алтайский политехнический институт, служил в рядах СА, затем работал на предприятиях Барнаула, в Барнаульском горисполкоме, а также комитете администрации края по экономике, в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. 1 января 2017 года его назначили на должность замминистра экономического развития региона.

ТОЛК