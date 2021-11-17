Горняк22: Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону

Батарея. Отопление Фото: телеканал "Толк"

Получение городом паспорта готовности к отопительному периоду говорит о своевременной и хорошей подготовке коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов на основании акта проверки от 15 ноября. Ее провел территориальный орган Ростехнадзора, сообщает пресс-служба администрации города.

Получение паспорта готовности означает, что город полностью готов к отопительному сезону, для этого проведена масштабная подготовка и проверены сети, оборудование и запасы топлива на местных ТЭЦ и котельных.

«Были выполнены ремонтные работы на всех теплоисточниках города, проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3,2 млрд рублей потратили в Алтайском крае на подготовку к отопительному сезону.

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