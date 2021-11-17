Горняк22: В Алтайском крае за три дня коронавирусом заболело более 1,5 тысячи человек
Лечение COVID-19 Фото: минздрав АК
Всего в России сейчас 9,1 млн заразившихся коронавирусом. Среди заболевших умерли 256,5 тыс. человек. Привились 34,8% от общего населения страны (это 98-е место среди стран мира)
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 525 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за три последних дня в регионе оказалось 1 572 заболевших.
На 16 ноября с начала пандемии инфицированы 96 652 человека, в том числе 7 745 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
- 824 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В том числе 301 человек подключен к ИВЛ.
- 33 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 29 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 756 жителей региона.
- 519 жителей Алтайского края выздоровели от коронавируса за последние 24 часа. С начала пандемии болезнь победили 67 749 человек.
- Всего в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 505 мест.
- Из всего числа заболевших в крае 61,5 тыс. человек заразились после контакта с ранее инфицированными коронавирусом.
- На утро 16 ноября в Алтайском крае прививаются 914,7 тыс. человек.
- С начала пандемии на коронавирусную инфекцию в крае обследовали уже более 2,4 млн человек. Только за прошедшие сутки в регионе сделали 8 632 теста.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 149,
Бийск – 51,
Рубцовск – 25,
Славгород, Яровое и Завьяловский район – по 14,
Заринск, Благовещенский, Немецкий национальный и Шипуновский районы – по 13,
Калманский район – 12,
Кулундинский район – 11,
Локтевский, Мамонтовский и Первомайский районы – по 10,
Волчихинский, Ключевский, Топчихинский и Угловский районы – по 9,
Усть-Калманский район – 8,
Новоалтайск, Алейский и Ребрихинский районы – по 7,
Михайловский, Романовский и Хабарский районы – по 6,
Егорьевский, Каменский, Курьинский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 5,
Алейск, Залесовский, Новичихинский, Поспелихинский и Родинский районы – по 4,
Павловский, Панкрушихинский, Суетский и Тогульский районы – по 3,
Бурлинский и Крутихинский районы – 2,
Камень-на-Оби, Советский, Табунский и Троицкий районы – по 1.