Горняк22: В Алтайском крае за три дня коронавирусом заболело более 1,5 тысячи человек

Лечение COVID-19 Фото: минздрав АК

Всего в России сейчас 9,1 млн заразившихся коронавирусом. Среди заболевших умерли 256,5 тыс. человек. Привились 34,8% от общего населения страны (это 98-е место среди стран мира)

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 525 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за три последних дня в регионе оказалось 1 572 заболевших.

На 16 ноября с начала пандемии инфицированы 96 652 человека, в том числе 7 745 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

824 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В том числе 301 человек подключен к ИВЛ.

33 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 29 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 756 жителей региона.

519 жителей Алтайского края выздоровели от коронавируса за последние 24 часа. С начала пандемии болезнь победили 67 749 человек.

Всего в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 505 мест.

Из всего числа заболевших в крае 61,5 тыс. человек заразились после контакта с ранее инфицированными коронавирусом.

На утро 16 ноября в Алтайском крае прививаются 914,7 тыс. человек.

С начала пандемии на коронавирусную инфекцию в крае обследовали уже более 2,4 млн человек. Только за прошедшие сутки в регионе сделали 8 632 теста.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 149,

Бийск – 51,

Рубцовск – 25,

Славгород, Яровое и Завьяловский район – по 14,

Заринск, Благовещенский, Немецкий национальный и Шипуновский районы – по 13,

Калманский район – 12,

Кулундинский район – 11,

Локтевский, Мамонтовский и Первомайский районы – по 10,

Волчихинский, Ключевский, Топчихинский и Угловский районы – по 9,

Усть-Калманский район – 8,

Новоалтайск, Алейский и Ребрихинский районы – по 7,

Михайловский, Романовский и Хабарский районы – по 6,

Егорьевский, Каменский, Курьинский, Рубцовский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 5,

Алейск, Залесовский, Новичихинский, Поспелихинский и Родинский районы – по 4,

Павловский, Панкрушихинский, Суетский и Тогульский районы – по 3,

Бурлинский и Крутихинский районы – 2,

Камень-на-Оби, Советский, Табунский и Троицкий районы – по 1.

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