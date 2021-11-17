Горняк22: Pfizer испытает таблетки от коронавируса на барнаульцах

Медицинские перчатки. Таблетки. Лекарства Фото: pixabay.com

Американская компания разработала препарат для профилактики коронавируса, а также лечения больных с высоким риском тяжелого течения инфекции

Фармацевтическая компания Pfizer проведет клинические испытания нового препарата для профилактики COVID-19 в России, сообщают «Ведомости».

Лекарство Paxlovid проверят на эффективность среди взрослых, которые в домашних условиях контактировали с больным коронавирусом. Испытания продлятся до марта 2023 года. Их проведут в клиниках Барнаула, Санкт-Петербурга, Смоленска, Подмосковья и других городов.

В компании рассказали, что по всему миру в исследовании примут участие семь тысяч человек. Если национальные регуляторы одобрят лекарство, оно появится на рынках всех этих стран.

Представители Pfizer объявили о новом лекарстве в начале ноября. Исходя из их исследований, препарат снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89%. Его уже протестировали на 1 219 человеках.

Ранее Александр Романенко призвал жителей Алтайского края активнее вакцинироваться. По его словам, в регионе продолжается рост заболеваемости и вакцинация – это вопрос безопасности общества. Еженедельное оперативное совещание в АКЗС началось с минуты молчания по умершему от коронавируса депутату Владимиру Белкину.

ТОЛК