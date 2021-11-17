Горняк22: Алтайский минздрав рассказал, почему отстранили непривитого сотрудника скорой

Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Сети после история мужчины вызвала бурное обсуждение. Многие отметили, что ведомство отстранило сотрудника именно после публикации о принуждении прививаться, а не ранее

Минздрав Алтайского края заявили, что сотрудника скорой помощи отстранили от работы по закону, сообщает «Банкфакс».

«В регионе установили группы лиц, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. В их число входят и сотрудники здравоохранения. Если у работника нет прививки, его должны отстранить от работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения», – ответили в ведомстве.

Напомним, что 15 ноября работника одной из подстанций барнаульской скорой помощи отстранили от труда. До этого он вместе с коллегами пожаловался в Сети на то, что их якобы заставляют на вызовах принуждать людей вакцинироваться и пугать последствиями коронавируса.

По словам мужчины, после первой публикации начальство вызвало его к себе и отстранило от работы. Позже ему предложили уйти с работы по собственному желанию, а если он откажется – уволить по «отрицательным мотивам».

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