Горняк22: Слишком мягко уговариваем: реаниматолог Михаил Неймарк — о вакцинации от COVID

Больница Фото: Анна Меньшикова

Именитый алтайский врач и ученый рассказал «Толку», как, по его мнению, надо убеждать антипрививочников и что он считает кощунством

Вакцинация должна быть обязательной, считает алтайский врач-реаниматолог, доктор медицинских наук, завкафедрой реаниматологии и клинической фармакологии АлтГМУ Михаил Неймарк. А тем, кто отказывается делать прививку от ковида, не стоит выплачивать больничные листы.

Про очереди в реанимациях, выживаемость пациентов на ИВЛ, а также про то, что его больше всего злит в ситуации с ковидом, Михаил Неймарк рассказал «Толку».

«Нужно действовать жестче»

– Мое отношение к вакцинации такое: ее надо делать обязательной. И, честно говоря, я немного удивлен, что в отношении невакцинированных людей до сих пор применяют такие мягкие меры воздействия, как уговоры и агитацию. Мне кажется, можно было бы сделать жестче, а результаты были бы у нас лучше.

Например, в Германии решили не выплачивать больничные листы непривитым людям, которые заболели ковидом. Я не знаю, насколько это гуманно или антигуманно, но я считаю, что это очень правильная мера.

Людям надо показать, что не может государство и здравоохранение нести такие колоссальные нагрузки из-за упрямства антипрививочников.

То, что человек не прививается, это формально его личное дело. Но вся проблема в том, что он заражает других. Ты можешь не прививаться, ты можешь не лечиться, не оперироваться, вообще ничего не делать – твое дело. Но ты же опасен для окружающих!

В моем окружении практически нет людей, которые не сделали бы прививку. В нашем университете практически все преподаватели и студенты привиты. Читал лекцию студентам и спросил, кто из них непривит. А они даже удивились такой постановке вопроса: как можно быть непривитым?

Экскурсии в ковидные госпитали

– Прививка не гарантирует, что ты не заболеешь. Она гарантирует, что ты перенесешь эту болезнь значительно легче. В силу своей специальности я общаюсь с реанимационными отделениями, и там все в один голос говорят, что наиболее тяжелые больные – это как раз непривитые.

Есть статистика, которая наглядно показывает процент заболевших и умерших среди привитых и непривитых. Но у нас люди с недоверием относятся к цифрам, да и в целом с недоверием относятся ко всему. У них свое собственное мнение, они упрямятся в этом вопросе и никаким доводам не внемлют.

20 октября, 6:04

«Очнитесь, мы на войне»: мнения алтайских главврачей о непривитых пациентах

«Пока та часть населения, которая против, не переболеет, мы не победим пандемию», – считают врачи крупнейших медучреждений Барнаула

Если бы у меня была возможность, я бы людей, которые отказываются от вакцинации, водил бы на экскурсии в реанимационные отделения. Чтобы они посмотрели, как, например, в 5-й городской больнице (РТП, главный ковидный госпиталь края. – Прим. ред.) 92 человека в реанимации лежат на всякого рода респираторной поддержке и как это все выглядит. И как это все ужасно и трагично.

В реанимацию – через очередь

– Люди думают, что после попадания в больницу, в реанимацию, их спасут врачи. А это очень иллюзорно. Дело в том, что в реанимации попадают не просто больные, а самые тяжелые. И я могу привести в пример Дениса Проценко (главврач больницы №40 в Коммунарке, Москва. – Прим. ред.).

У него не самая худшая реанимация в стране, он дает такую цифру: если человек попал на принудительную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), то у него вероятность летальности более 80%. Понимаете? То есть спасаются единицы. И все равно эти цифры никого не убеждают.

Надо честно говорить людям (хоть, возможно, это вызовет панику), что отделения реанимации не могут оказать помощь всем нуждающимся. Пациенты находятся в очереди, чтобы попасть в реанимацию. И там не волшебники работают.

По данным Росминздрава, летальность пациентов на ИВЛ по РФ составляет 70-95%, в отделениях интенсивной терапии – 40-60%, в целом среди госпитализированных – 7-14%.

«Жалко врачей»

– Врачи тянут до последнего, чтобы обойтись без ИВЛ. Но если уже созрели показания и очевидно, что больного надо переводить на искусственную вентиляцию легких, то в определенной степени пациент уже обречен – очень высокая летальность.

Жалко врачей, которые работают на износ. У них колоссальная психологическая нагрузка. Есть элементы профессионального выгорания, когда одно и то же изо дня в день. И самое главное: ты видишь, что твои действия не очень-то и результативны по большому счету – очень высокая летальность. И руки опускаются, появляется психологическая усталость, и никакие деньги это, в общем-то, не компенсируют.

Ковидный госпиталь. РТП Фото: Виталий Барабаш

Человек так устроен, что у него будут виноваты все вокруг: врачи, сосед, теща, жена, но никогда не признается, что виноват он сам. Так мы устроены, к сожалению.

Скудоумие и отсутствие здравого смысла

– Почему люди не прививаются? Во-первых, я считаю, что это русское авось. Люди думают, что ковидом может заболеть кто угодно, но только не я. Во-вторых, это медицинская безграмотность, серость и средневековье.

Я человек достаточно возрастной и помню, что в период моего детства была проблема пандемии полиомиелита. Это очень тяжелое заболевание, оно нередко сопровождалось поражением тех сегментов спинного мозга, которые занимались иннервацией (регулировкой) дыхательных мышц, поэтому у детей возникала тяжелейшая дыхательная недостаточность.

Собственно, ИВЛ с этого и началась, когда возникла пандемия и огромное количество детей нуждалось в респираторной поддержке. Тогда очень быстро стали разрабатывать аппараты для искусственной вентиляции легких. И потом появилась вакцина, провели поголовную вакцинацию детей, и все – эта проблема кончилась. Мне казалось, что это такой убедительный пример, что куда уж дальше.

Но с ковидом складывается совершенно непонятная ситуация. Причем коронавирус очень быстро прогрессирует. У человека появляются первые симптомы, на следующее утро он в больнице, а еще через несколько часов он уже в реанимации. И все равно люди ничему не верят.

19 октября, 6:04

«Я в это не верю»: главврач РТП Ирина Вильгельм о вакцинации, смертях и локдауне

Руководитель главного алтайского ковидного госпиталя Ирина Вильгельм назвала три пути к победе над пандемией коронавируса

Я хожу в один из барнаульских спортивных клубов. И там по сравнению со мной занимаются достаточно молодые мужики, лет по 40. Они до сих пор говорят, что эту пандемию выдумали врачи. Мол, пока врачи все государственные деньги не распилят, это не кончится. Представляете? Я смотрю и удивляюсь: какое скудоумие и примитив! Когда люди кругом умирают, но ты продолжаешь верить, что это придумали врачи, чтобы обогатиться.

Это скудоумие, это абсолютное отсутствие культуры и здравого смысла.

Людей надо воспитывать, внушать трезвые мысли о своем здоровье, но наш народ ведет себя совершенно безнравственно. Я иногда пользуюсь общественным транспортом. Там половина людей без масок. Что угодно можно говорить, но они просто эти маски не надевают. И, конечно, людей надо воспитывать. Пандемия закончится, но инфекция-то останется. И мы с ней будем жить. И какие-то меры предосторожности надо предпринимать.

«Выливать вакцину – кощунство»

– У меня невероятные чувства раздражения, гнева и обиды оттого, что в стране, которая первая заявила про разработку вакцины, такой низкий процент привитых. Я считаю, что наше правительство на определенном этапе не проявило твердость в этом вопросе. Можно было бы кампанию вести жестче. Конечно, понимаю, что задним числом все мы умны и никто не ожидал, что это вырастет в такую колоссальную проблему.

И самое грустное, что у меня вызывает гнев и возмущение, – это возможность купить эти справки. Я постоянно слышу: «А я купил справку». И даже бог с ним, что медсестра или врач обогатились на 3 тыс. рублей. Но они берут и выливают вакцину! Это такое кощунство, когда в мире не хватает вакцины от ковида! Это уму непостижимо!

Тем, кто не знает, делать вакцину или нет, я бы сказал так: если вы хотите еще пожить на этом белом свете, то есть только один вариант – вакцинироваться и соблюдать все предписанные санитарные нормы и правила. Другого пути просто нет. Надо прививаться и прививать детей и старых родителей. Вы не представляете, сколько лежит с ковидом беременных!

Надеяться на авось, на то, что ваше богатырское здоровье устоит во время пандемии – бессмысленно. Это называется русской рулеткой. Не играйте с судьбой. Не надо дергать бога за бороду.

ТОЛК