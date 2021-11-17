Горняк22: Народные приметы Ереминого дня. Опасный и мистический день 17 ноября

Вуаль. Страх. Темнота Фото: Pexels

«Наступил Ерёма – сиди дома» – эта русская поговорка связана с поверьем об опасной, мистической составляющей 17-го ноября

17 ноября в народном календаре звалось Ереминым днем не случайно. Название связано с религиозной традицией. Православная церковь чтит память святых мучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермия, учеников знаменитого апостола Петра.

Суеверные крестьяне верили, что в Еремин день нечисть разгуливает по миру. Поэтому люди старались без необходимости из дома вообще не выходить.

Если все-таки пришлось выйти во двор 17 ноября, то о выходе за ограду стоило трижды подумать. А также полагалось не давать огня или углей никому из соседей, чтобы из хаты не ушло счастье. Вдруг это нечисть приняла людской облик и собирается похитить огонь?

Однако 17 ноября и бездельничать не полагалось. Женщины хлопотали по хозяйству, а мужчины плели вожжи.

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ТОЛК