Горняк22: Похолодание от -18 до -10 градусов пришло 17 ноября в Алтайский край

Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова

В последующие дни мороз в регионе будет только крепнуть, достигнув пика к пятнице. Выходные также будут прохладными, затем к началу следующей недели вновь потеплеет

17 ноября в Алтайском крае похолодает. Если ночью столбики термометров местами опускались до -18 градусов, то дневная температура воздуха составит около 0…-5, а местами по северным районам до -10 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

В отдельных районах в этот день возможен небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Утром местами изморозь, туман. Ветер подует юго-восточный, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле в среду столбики термометров покажут -5…-7 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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