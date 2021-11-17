Горняк22: Что означает Марс в противостоянии с Ураном и каким будет день силы 17 ноября

Космонавт. Скафандр. Космос Фото: Pexels

Среда, 17 ноября, будет одним из пяти самых благоприятных дней месяца. Астрологи считают, что он будет наполнен яркой, позитивной энергией

17 ноября Марс в противостоянии с Ураном, и это событие подарит человечеству много созидательной энергии, напомнили астрологи Dailyhoro.ru.

Творческая энергия Урана объединится с силой Марса.

17 ноября можно принимать важные решения, тратить деньги и время на свои увлечения, рассказывают астрологи. Эти две планеты увеличат интеллектуальный человеческий потенциал. В этот день можно будет браться за самые сложные задачи.

Любопытно, что и следующий день – 18 ноября, когда достигнет максимума звездопад Леониды, – тоже будет весьма благоприятный. Метеорный поток обладает свойством усиливать физическую и интеллектуальную активность. Также звездопад помогает избавиться от негатива и попрощаться со старыми обидами.

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