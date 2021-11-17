Горняк22: В Новосибирской области трех школьников подозревают в изнасиловании девочки

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Потерпевшая и подозреваемые учились в одной школе. В учебном заведении комментировать произошедшее отказались, отметив, что сейчас с девочкой все в порядке

В Новосибирской области трех подростков подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, сообщает «НГС».

Стало известно, что 11 ноября жительница поселка Чистоозерного заявила в полицию об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. По ее словам, 9 ноября два 15-летних ученика девятого класса и младший брат одного из них – 14-летний восьмиклассник – изнасиловали девочку. Преступление случилось в летней кухне дома их знакомого.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (Изнасилование). В настоящее время личности подозреваемых уже установили. Все трое не состоят на учете в ПДН и ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Ранее стало известно, что жителя алтайского села обвиняют в надругательстве над пятилетней падчерицей. Когда супруги не было дома, мужчина приставал к ее маленькой дочери. Девочка обо всем рассказала матери. Обвиняемый свою вину не признал, уверяя, что жена и ее дочь якобы оговорили его из-за неприязни.

ТОЛК