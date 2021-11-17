Горняк22: Экс-депутат Госдумы разбился на снегоходе в отпуске

Снегоход Фото: pixabay.com

Причиной смерти стал несчастный случай. Во время своего отпуска бывший депутат Государственной Думы активно проводил время и погиб, катаясь на снегоходе

60-летний бывший депутат Государственной Думы и глава агрохолдинга «Охотно» Владимир Жутенков погиб во время отпуска на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

По данным издания «РГ», Жутенков во время катания на снегоходе не справился с управлением и на полном ходу врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался.

Владимир Жутенков избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в 2016 году. Около шести лет назад создал агрохолдинг «Охотно», который объединил несколько предприятий.

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