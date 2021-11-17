Горняк22: 18-летний барнаулец жестоко избил незнакомого мужчину битой

Бита Фото: pixabay.com

О причине конфликта не известно. Но о том, что якобы их обижает незнакомый мужчина, молодым людям по телефону сообщили их подруги

13 ноября в Барнауле 18-летний парень жестоко избил битой 33-летнего мужчину. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По его данным, субботним вечером двое молодых людей 18 и 20 лет катались по городу с девушками на автомобиле младшего из парней. Затем молодые люди привезли своих подруг домой и уехали. Через некоторое время девушки позвонили им и сказали, что якобы в подъезде ведет себя агрессивно мужчина.

Парни вернулись к дому, где 18-летний молодой человек достал из машины биту и избил ею незнакомца. В результате тот получил перелом нескольких пар ребер, разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Сейчас мужчина проходит лечение в горбольнице №1 Барнаула.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

ТОЛК