Горняк22: Под Новоалтайском горела знаменитая средневековая крепость

Пламя. Огонь Фото: pixabay.com

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в крепости. Ущерб, причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются

Вечером 16 ноября в пригороде Новоалтайска загорелась знаменитая Белоярская крепость, сообщает Barnaul22.

На кадрах видно, что строение полыхало открытым огнем. На месте работали пожарные расчеты. Причину возгорания установят специалисты.

Ранее в Белоярске воссоздали первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края.

Пользователи Сети отметили, что в строительство данного объекта «вложили много сил и трудов».

«Как жалко. Так радовались её восстановлению»,

«Очень-очень жаль, ведь хозяин все делал собственноручно, и такой человеческий труд горит…»,

«Помочь бы в восстановлении всем городом, дело нужное и важное, столько труда вложено», – говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось, что 14 июня полностью сгорела часовня Святого Михаила Архангела, которая находилась на высоте более 2 тысяч метров у подножия Белухи. Ее возвели в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах в основном за счет добровольных пожертвований.

Полиция задержала поджигателя – его отправили на принудительное лечение.

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