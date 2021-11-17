Горняк22: Под Новоалтайском горела знаменитая средневековая крепость
Пламя. Огонь Фото: pixabay.com
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в крепости. Ущерб, причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются
Вечером 16 ноября в пригороде Новоалтайска загорелась знаменитая Белоярская крепость, сообщает Barnaul22.
На кадрах видно, что строение полыхало открытым огнем. На месте работали пожарные расчеты. Причину возгорания установят специалисты.
Ранее в Белоярске воссоздали первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края.
Пользователи Сети отметили, что в строительство данного объекта «вложили много сил и трудов».
«Как жалко. Так радовались её восстановлению»,
«Очень-очень жаль, ведь хозяин все делал собственноручно, и такой человеческий труд горит…»,
«Помочь бы в восстановлении всем городом, дело нужное и важное, столько труда вложено», – говорится в сообщениях.
Ранее сообщалось, что 14 июня полностью сгорела часовня Святого Михаила Архангела, которая находилась на высоте более 2 тысяч метров у подножия Белухи. Ее возвели в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах в основном за счет добровольных пожертвований.
Полиция задержала поджигателя – его отправили на принудительное лечение.