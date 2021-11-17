Горняк22: Школу с плесенью в Заринском районе проверит прокуратура

Плесень в школе Фото: кадр из видео Telegram-канала "Алтайские крайности"

После обращения депутата АКЗС, который побывал в голухинской школе и обратился в прокуратуру, в ведомстве начали проверку

В Алтайском крае прокуратура проверит на нарушения законодательства ремонт в «заплесневелой» школе в Заринском районе, сообщает Telegram-канал «КПРФ Алтай official».

6 ноября во фракцию КПРФ обратились родители школьников из села Голуха. Депутат АКЗС Антон Арцибашев приехал на место, сделал фото и видео стен учебного заведения, которые покрылись плесенью.

После этого депутат обратился в региональную прокуратуру. 16 ноября из надзорного ведомства пришло сообщение об организации в школе проверки.

Напомним, что ранее жители села Голуха рассказали о попытках спрятать плесень в школе. По словам родителей школьников, ремонт должны были закончить в августе, но работы затянулись. Теперь они беспокоятся, что школу сдадут с разросшейся плесенью внутри и дети начнут болеть.

ТОЛК