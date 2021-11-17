Горняк22: Собчак сняла репортаж о мужчине, который три дня ухаживал за бабушкой в больнице

Сергей Самборский Фото: кадр из видео "Осторожно: Собчак"

По словам бывших работников этого госпиталя и журналистов, в больнице якобы плохо лечат пожилых людей и искажают медицинские показатели, чтобы не портить статистику

Ксения Собчак сняла репортаж о Сергее Самборском, который три дня притворялся врачом, чтобы ухаживать за своей бабушкой в медико-санитарной части № 2 в Томске.

Ранее мужчина рассказал в соцсетях, что переоделся в защитный костюм врача и проник в больницу. Там он увидел, что его родственница с синдромом Альцгеймера находится в очень плохом состоянии.

После этого Сергей Самборский поехал в Москву, чтобы подать жалобу в Следственный комитет. Вскоре его бабушка скончалась. В медучреждении следком нарушений не выявил, но на беседу вызвали самого Самборского и журналиста Александра Сакалова.

«Пришел в Следственный комитет. Сказали, что для дач показаний. Потом сказали, что нужно изъять телефон. Я спросил, на каком основании. Четких пояснений мне не дали. Статус мой мне не объяснили», – рассказал Сергей Самборский.

Вслед за этим томские СМИ начали снимать сюжеты, в которых мужчину обвинили в плохом уходе за пожилой женщиной. Кроме того, Самборский начал получать угрозы.

Ранее в Барнауле работника скорой помощи отстранили от работы из-за отказа прививаться. До этого он от лица коллектива скорой опубликовал обращение, что их под угрозой увольнения заставляют на вызовах принуждать людей вакцинироваться. По словам мужчины, сейчас он собирается обратиться в правоохранительные органы.

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