Горняк22: Снегопады и метели на неделю пришли в Алтайский край

Снегопады Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют снежную погоду в регионе вплоть до выходных. Осадки ожидаются на большинстве территорий края. Особенно снежным ожидается четверг

На этой неделе в Алтайском крае ожидаются ежедневные снегопады. По данным регионального ЦГМС, снежная погода продлится до субботы, когда на смену теплу придет небольшое похолодание.

16 ноября в крае пройдет снег, мокрый снег, местами возможна метель, а на дорогах сильная гололедица. Ночью местами до -15 градусов, в дневное время +1…-4, в некоторых районах похолодает до -9 градусов.

17 ноября в регионе также ожидаются осадки, ночью до -17 градусов, днем 0…-5.

В четверг и пятницу характер погоды существенно не изменится, на большей части территории края пройдет снег, мокрый снег, метели.

К субботе, 20 ноября, ожидается временное прекращение осадков и до -20 градусов ночью и -13 днем.

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