Горняк22: В России начали действовать новые требования к проведению массовых мероприятий
Концертный зал Фото: pixabay.com
С 15 ноября в России начинают действовать не только расширенные ковидные ограничения по пропуску с QR-кодом, но и новый порядок проведения массовых мероприятий
С 15 ноября в России изменили порядок проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Постановление Роспотребнадзора опубликовали на сайте правовой информации.
По новым ограничениям, помещения разрешили заполнять на 70%. При этом ранее этот показатель составлял 50%.
Гости и работники мероприятия теперь должны иметь сертификаты о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни.
В ведомстве также отметили, что перед подготовкой мероприятия организаторы должны направить заявку на его проведение в правоохранительные органы и согласовать его с главным санитарным врачом и местными властями.
Ранее «Толк» сообщал, что жители Алтайского края не сразу получают QR-коды после прививки «Спутником Лайт». В пресс-службе регионального минздрава отметили, что сертификаты о вакцинации этим препаратом можно будет получить лишь спустя 21 день после ее прохождения, так как за это время у человека сформируется иммунная защита.
Горняк22: В Алтайском крае подняли нормативную стоимость жилья
Покупка. Недвижимость Фото: pixabay.com
Нормативная стоимость растет по всей стране, поскольку спрос на жилье, дешевая ипотека и удорожание стройматериалов разогнали рыночные цены
Минстрой РФ повысил нормативную стоимость жилья в Алтайском крае, сообщает Алтайский портал недвижимости.
В четвертом квартале ведомство установило цену за 1 кв. метр на уровне 44 586 рублей. Во втором квартале текущего года цена за «квадрат» составляла 40 673 рубля.
При этом нормативная стоимость недвижимости в регионе остается одной из самых низких в Сибири. В этом показателе регион уступил только Омской области (44,3 тысячи рублей) и Республике Хакасия (41,6 тысячи рублей). Самая большая цена за 1 кв. метр в Новосибирской области (56,4 тысячи рублей).
Напомним, что нормативную стоимость за 1 кв. метр на каждый квартал рассчитывает правительство. Эти показатели могут серьезно отличаться от реальных рыночных цен на недвижимость.
Ранее «Толк» сообщал, что на месте снесенных бараков в Барнауле построят торговый комплекс. На улице Аносова, рядом с похоронной службой, скоро возведут комплекс современных трехэтажных зданий с магазинами. Территория долгое время не использовалась, была захламлена и покрыта зарослями.