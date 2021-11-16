Горняк22: В России начали действовать новые требования к проведению массовых мероприятий

Концертный зал Фото: pixabay.com

С 15 ноября в России начинают действовать не только расширенные ковидные ограничения по пропуску с QR-кодом, но и новый порядок проведения массовых мероприятий

С 15 ноября в России изменили порядок проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Постановление Роспотребнадзора опубликовали на сайте правовой информации.

По новым ограничениям, помещения разрешили заполнять на 70%. При этом ранее этот показатель составлял 50%.

Гости и работники мероприятия теперь должны иметь сертификаты о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни.

В ведомстве также отметили, что перед подготовкой мероприятия организаторы должны направить заявку на его проведение в правоохранительные органы и согласовать его с главным санитарным врачом и местными властями.

Ранее «Толк» сообщал, что жители Алтайского края не сразу получают QR-коды после прививки «Спутником Лайт». В пресс-службе регионального минздрава отметили, что сертификаты о вакцинации этим препаратом можно будет получить лишь спустя 21 день после ее прохождения, так как за это время у человека сформируется иммунная защита.

ТОЛК