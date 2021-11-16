Горняк22: Астрологи перечислили знаки зодиака, которым не стоит брать кредиты

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По словам экспертов, планировать свой бюджет не умеют Рыбы. Часто они тратят больше, чем зарабатывают. Груз ответственности за кредит может привести их к депрессии

Представители знака Рак выберут самые невыгодные условия по кредиту, если им попадется настойчивый сотрудник банка. При этом Ракам от природы не дано зарабатывать большие деньги и они вынуждены часто обращаться в банки. В результате им приходится выживать, чтобы оплачивать все задолженности, сообщает «Слово и Дело».

Близнецам тоже сложно преуспеть в сфере финансов. Люди этого знака не умеют жить по средствам и берут кредиты на свои мимолетные желания. Они долго расплачиваются со своими долгами, накапливая пени и просрочки по платежам.

Стрельцы не верят в свой финансовый успех, поэтому берут кредиты и не пытаются пытаются накопить на квартиру или машину. По словам астрологов, представителям этого знака нужно научиться планировать свои траты. Тогда ом не придётся брать заём в банке.

Ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которых в ноябре ждут успехи в карьере. По словам специалистов, в ноябре сразу у трех знаков зодиака будет возможность подняться по карьерной лестнице, если они будет работать ещё усерднее.

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