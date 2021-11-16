Горняк22: В России не поддержали идею о платном лечении для непривитых от COVID-19

Коронавирус. "Красная зона" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавируса

Платное лечение для невакцинированных от коронавируса пациентов – это неразумный путь, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что подобные призывы звучат от тех, кто уже устал уговаривать людей вакцинироваться. Люди говорят о таком на почве эмоций.

По его словам, нельзя принуждать граждан прививаться. Вместо этого нужно мотивировать людей вести здоровый образ жизни и побуждать делать прививку.

«Это нормально, если кто-то подведет вас к обдуманным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей», – подчеркнул он.

Ранее в Барнауле работника скорой помощи отстранили от работы из-за отказа прививаться. По словам мужчины, сейчас он собирается обратиться в правоохранительные органы. Накануне он от лица коллектива опубликовал обращение, что медиков скорой помощи заставляют на вызовах принуждать людей вакцинироваться.

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