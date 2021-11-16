Горняк22: Когда Всероссийский день проектировщика – 2021 и как с ним красиво поздравить

Проектирование Фото: Pexels

День проектировщика для профессионалов – повод встретиться и пообщаться с коллегами, обменяться опытом, а также провести корпоративные вечеринки и немного отдохнуть от напряженной работы

16 ноября в России отмечают Всероссийский день проектировщика.

Это неофициальный профессиональный праздник. Его инициатором в 2005 году выступила группа компаний «Роспайп», рассказывает «Календарь событий». К настоящему времени праздник получил популярность и стал общероссийским.

Поздравления с Днем проектировщика – 2021

День проектировщика – праздник молодой,

И скажу сегодня: друг, горжусь тобой.

Знаешь ты так много, в деле так умел,

Да, не зря ты в вузе столько лет корпел.

Ты работник нужный, ты – специалист,

Цифры так, как нужно, ты кладешь на лист.

Знаешь технологии. Сметы, чертежи –

Все тебе понятны, только покажи.

Я тебе желаю радости всерьез,

Чтобы не тревожил денежный вопрос,

Чтоб добро и радость приходили в дом,

Чтоб тепло, уютно было всегда в нем!

Поздравляю отличного специалиста – гениального проектировщика! Пускай твои проекты будут признаны и оценены на высоком уровне. Пускай их реализация принесет успех и хорошее вознаграждение. Желаю профессионального роста и творческой музы для удачной работы над новыми интересными проектами!

Создавать проект непросто,

Но ты спец, ты можешь все.

Я в делах желаю роста,

И зарплата пусть растет!

Пусть фантазия играет,

Бьет энергия ключом,

И Фортуна помогает

Обязательно во всем!

Поздравляю со Всероссийским днем проектировщика и хочу пожелать справляться с работой умело, красиво, терпеливо, искусно и браво! Оставайся мастаком проектов и уникальных разработок, живи счастливой жизнью, в которой всегда так много идей, увлечений и гениальных мыслей!

Источник поздравлений

ТОЛК