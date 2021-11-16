Горняк22: В Бийске спецпоезд сошел с рельсов и остановил движение трамваев

Трамвай в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По всей видимости, рано утром техника очищала трамвайные пути от выпавшего снега, но на одном из участков произошел её сход с рельсов

В 05.50 часов 16 ноября в Бийске на кольце Гилёва спецпоезд сошел с трамвайных рельсов и почти на пару часов заблокировал движение транспорта, сообщает «Бийский рабочий».

По данным здания, из-за этого ЧП временно остановилось движение почти всех городских трамвайных маршрутов. Транспорт не ходил от кольца Маяковского до Лесозавода и в Заречье.

Около 7.23 часов движение трамваев в Бийске восстановили.

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