Горняк22: Бийский дрифтер разнес ограждение в городском парке

ДТП в Бийске Фото: instagram.com/drom_22_biysk/

Любители дрифта с новой силой активизировались после выпавшего в городе снега. Однако гонки по скользкой дороге вдвойне опасны

В Бийске водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с заносом в районе вокзала и врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП оказался поврежден забор, установленный между пешеходной зоной у парка Вали Максимовой и проезжей частью. Об этом сообщают очевидцы на странице @drom_22_biysk в Instagram.

«Первый дрифт вышел боком», – говорится в сообщении.

В комментариях бийчане возмутились, что некоторые горожане не ценят благоустройства города. Однако другие утверждают, что «у каждого было такое» и водитель починит забор и машину.

ТОЛК