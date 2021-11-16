Горняк22: В Сибири местные жители сожгли бытовку с мигрантами
Фото: irk.sledcom.ru
По словам местных жителей, приезжие якобы нередко оказывали чрезмерные знаки внимания жительницам области и провоцировали конфликты с мужчинами
В поселке Залари Иркутской области произошел конфликт между работавшими на стройке мигрантами и местными жителями. Все произошло 12 ноября. В этот день потасовка закончилась смертью нескольких человек, о чем сообщает пресс-служба следкома региона.
По данным ведомства, причиной конфликта послужила словесная ссора. В перепалке участвовали два местных жителя и шесть мигрантов. Затем последовала драка, в ходе которой травмы получили все ее участники.
После этого, как сообщает «Брянск Today», 20 местных жителей приехали на пяти автомобилях к бытовке, где жили мигранты. Как утверждает издание, мужчины напали на них и жестоко избили.
«Одного убили на месте, другому прострелили ноги, еще одному череп пробили, прочим руки-ноги переломали», – пишут в соцсетях очевидцы.
После этого якобы всех мигрантов согнали в вагончик, закрыли и подожгли его. В результате погибли два мигранта, еще пять получили травмы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Расследование продолжается.