Горняк22: В Сибири местные жители сожгли бытовку с мигрантами

Фото: irk.sledcom.ru

По словам местных жителей, приезжие якобы нередко оказывали чрезмерные знаки внимания жительницам области и провоцировали конфликты с мужчинами

В поселке Залари Иркутской области произошел конфликт между работавшими на стройке мигрантами и местными жителями. Все произошло 12 ноября. В этот день потасовка закончилась смертью нескольких человек, о чем сообщает пресс-служба следкома региона.

По данным ведомства, причиной конфликта послужила словесная ссора. В перепалке участвовали два местных жителя и шесть мигрантов. Затем последовала драка, в ходе которой травмы получили все ее участники.

После этого, как сообщает «Брянск Today», 20 местных жителей приехали на пяти автомобилях к бытовке, где жили мигранты. Как утверждает издание, мужчины напали на них и жестоко избили.

«Одного убили на месте, другому прострелили ноги, еще одному череп пробили, прочим руки-ноги переломали», – пишут в соцсетях очевидцы.

После этого якобы всех мигрантов согнали в вагончик, закрыли и подожгли его. В результате погибли два мигранта, еще пять получили травмы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Расследование продолжается.

ТОЛК