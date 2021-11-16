Горняк22: В новосибирской квартире нашли тело восьмилетней девочки

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Признаков насильственной смерти на теле ребенка не нашли. Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося

14 ноября в Новосибирске тело восьмилетней девочки обнаружили в одном из жилых домов, сообщает «КП».

Стало известно, что ребенка нашли мертвым родители, девочка лежала в коридоре. По словам матери, накануне девочка жаловалась на сильную головную боль.

Погибшая училась в третьем классе, никаких хронических заболеваний у нее, по словам близких, не было.

Ранее в Рубцовске автомобиль такси сбил десятилетнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. При этом неподалеку был пешеходный переход. В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу. У авто после аварии смят капот и бампер и разбито лобовое стекло.

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